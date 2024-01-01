Сирийская оппозиция заявила о намерении строить отношения с Москвой

Россия – важный игрок в мире. Новые власти Сирии нацелены на хорошие отношения с Москвой, заявил представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда.

По словам сирийского представителя, который находится в Стамбуле, хорошие отношения с Россией очень важны для обеих стран. Аль-Абда отметил, что Сирия нуждается в помощи: нужно восстанавливать дома и объекты инфраструктуры, помогать беженцам возвращаться в Сирию. Сирийский политик подчеркнул в эфире RT, что Россия – это очень важный игрок в мире, как на региональном, так и на международном уровнях.

Как стало известно 9 декабря, сирийские оппозиционные силы намерены уполномочить Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период. Башир с января 2024 года является главой так называемого "правительства спасения", сформированного силами оппозиции в Идлибе.