Утяшева заговорила после слухов о разводе с Волей: "К сожалению, наступил этот день"

Ляйсан Утяшеву и Павла Волю называют одной из самых красивых и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Новость об их свадьбе в свое время стала сенсацией, поскольку никто не знал о том, что они встречаются - артисты тщательно скрывали свои отношения. Также и новость о беременности бывшей гимнастки оказалась неожиданной. Свое интересное положение Ляйсан ото всех прятала максимально долго и лишь спустя годы стала выкладывать в Сети архивные фото и видео, на которых запечатлена с большим животом.

И тем не менее, то и дело муссируются слухи о том, что якобы в семье Утяшевой и Воли не все так гладко, как кажется со стороны. Якобы пара в шаге от развода. Отметим, что Ляйсан и Павел не раз опровергали эти разговоры, но слухи не утихают. В итоге артисты теперь предпочитают не реагировать на них, а уделять внимание более важным событиям.

Например, Утяшева объявила, что больше не будет выступать со своим танцевальным шоу. Об этом она рассказала в своем официальном телеграм-канале.

"К сожалению, наступил этот день... Сегодня мы отыграем заключительный московский концерт "Carmen P.S."! Меня лично проект многому успел научить... Я выучила фламенко, научилась лавировать, репетировать онлайн между съемками... Не буду врать: иногда опускались руки от разочарований... Но из-за этого я научилась не очаровываться, чтоб потом не разочароваться. Танец — это феноменальная прокачка себя, это как психологический лифт, благодаря которому ты на очень большой скорости прорабатываешь себя", - сообщила Ляйсан.

Однако она дала понять, что не намерена останавливаться и уже работает над новым проектом. Что это будет, Утяшева пока не говорит.