Боярский, Луппиан, Пересильд, Миронов и Ярмольник повеселились на юбилее Фрейндлих

Накануне, 8 декабря, свой день рождения справила одна из самых известных и любимых множеством зрителей актриса Алиса Фрейндлих. Прославленной артистке исполнилось 90 лет, но кто даст?! Алиса Бруновна продолжает много работать, ее график расписан на недели вперед. Сидеть и скучать от нечего делать она просто не умеет.

По случаю юбилея в Санкт-Петербурге состоялся праздник, на который были приглашены только самые близкие друзья именинницы. Одной из гостей оказалась актриса Юлия Пересильд. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала несколько фотографий с мероприятия. Таким образом стало известно, что, кроме нее, на празднике повеселились Михаил Боярский с супругой, актрисой Ларисой Луппиан, актер Евгений Миронов и его коллега Леонид Ярмольник.

"Уникальная! Гениальная! Ироничная! Космически музыкальная! Алиса Бруновна! С Днем Рождения! Сколько Вам лет я не знаю! Знаю одно — в Ваших глазах любовь и вечность! Спасибо моему другу (и Вашему внуку) Никите Владимирову за этот вечер и возможность прикоснуться к Вам. Восхищаюсь! Люблю! И главное, Вам здоровья и сил!!!!" - написала Пересильд, обращаясь к имениннице.