Интервью певицы Натали: проблемы с головой у мужа и сына

Певица Натали стала новой героиней шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Причем она сразу поставила условие, что не будет отвечать на вопросы, нажимая кнопку, а сразу попросила вопрос на миллион.

Певица, ставшая вдовой год назад, прямо рассказала, что у ее старшего сына диагноз биполярное расстройство (это когда периоды хорошего настроения, эмоциональные подъемы, обычно неуместное или непропорциональное ситуации демонстрирование восторга и радости, эйфория или раздражительность, чередуются с периодами спада и снижения энергии), а муж покончил с собой из-за психических отклонений.

По словам Натали, проблемы с головой начались у Александра Рудина после ковида. Сначала он страдал от депрессии и панические атаки, затем галлюцинации. Ему мерещились голоса, какие-то страшные картинки вроде выкапывания могил. За два года врачи перебрали шесть вариантов лечения, и ни один не дал результата.

"У него была была органическая депрессия - это когда поражен орган. То есть поражение сосудов головного мозга дает такой сбой", - объяснила Натали.

Свои последние дни жизни муж певицы все чаще пребывал где-то в видениях. Сама Натали заявила, что это был ад при жизни, но она так его любила, что готова была преодолеть все невзгоды.

"Я ждала, когда все улучшится... Голоса какие-то слышал... Я себе говорила, что, если бы он просто лежал блаженный... я отвечала себе на этот вопрос — я была бы счастлива. Я могла бы назвать это адом при жизни. Но это не было адом только по одной причине — из-за любви... Я все поняла по звуку — падения чего-то, он был такой неповторимый, ни на что не похожий. Спустя неделю после похорон я не могла избавиться от звука в голове", - рассказала артистка.

Сейчас Натали старается наладить жизнь после смерти мужа, который был для нее буквально всем, и даже дала себе обещание пробовать общаться с мужчинами, которые будут к ней расположены.