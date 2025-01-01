Юру Борисова номинировали на премию "Золотой глобус"

Российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Золотой глобус".

Наш соотечественник поборется за статуэтку в категории "Лучший актер второго плана" с Эдвардом Нортоном, Дензелом Вашингтоном, Кираном Калкиным, Джереми Стронгом и Гаем Пирсом. Церемония вручения состоится 5 января 2025 года.

Артиста номинировали за фильм "Анора".

Юрий Борисов стал первым российским актером в истории, который получил номинацию. Артист из "Аноры" уже стал лучшим актером второго плана на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Выше только "Оскар", отмечает телеграм-канал Dark Voice.