Путин отметил важность обеспечения лидерства стран ОДКБ в военной сфере

О подвиге отцов и дедов, которые защищали наше общее отечество в годы Великой Отечественной войны, Владимир Путин говорил на встрече в Кремле с председателями парламентов государств-членов ОДКБ.

Президент подчеркнул - это наша общая Победа плечом к плечу. И пригласил лидеров этих стран на парад в честь Дня Победы в Москве будущем году, а военных из этих стран - пройти по Красной площади вместе с российскими расчетами.

Президент также говорил о важности обеспечения технологического лидерства стран ОДКБ в военной сфере. Отметил, что странам организации необходимо работать над вопросами стандартизации вооружения.

Владимир Путин подчеркнул и важность законодательной деятельности - в частности, речь шла о регулировании в сфере использования интернета и искусственного интеллекта, защите персональных данных, разных аспектах безопасности в целом.