Путин отметил важность обеспечения лидерства стран ОДКБ в военной сфере

О подвиге отцов и дедов, которые защищали наше общее отечество в годы Великой Отечественной войны, Владимир Путин говорил на встрече в Кремле с председателями парламентов государств-членов ОДКБ.
Президент подчеркнул - это наша общая Победа плечом к плечу. И пригласил лидеров этих стран на парад в честь Дня Победы в Москве будущем году, а военных из этих стран - пройти по Красной площади вместе с российскими расчетами.
Президент также говорил о важности обеспечения технологического лидерства стран ОДКБ в военной сфере. Отметил, что странам организации необходимо работать над вопросами стандартизации вооружения.
Владимир Путин подчеркнул и важность законодательной деятельности - в частности, речь шла о регулировании в сфере использования интернета и искусственного интеллекта, защите персональных данных, разных аспектах безопасности в целом.
Подготовлены концепции миграционной безопасности и рекомендации по совершенствовании законодательства в сфере борьбы незаконной миграцией. В этом заинтересованы и Россия, и наши партнеры. Все должно приниматься своевременно. Чтобы те, кто передвигаются в рамках нашего объединения, работали, чтобы и местные граждане чувствовали себя спокойно, уверенно и безопасно. Чтобы те, кто приезжал, знали бы язык той страны, где они работают. Пользовались соцвозможностями и гарантиями.