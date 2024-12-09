Цены на сигареты в России изменятся в 2025 году

С 1 января 2025 года минимальная цена на сигареты составит 135 рублей за пачку, сообщила заместитель директора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина на межрегиональном форуме "Дни ритейла в Сибири".

Так, повышение составит 4,5% на никотинсодержащую продукцию с нагреваемым табаком на стике до 22 рублей, а цены на жидкости для вейпов проиндексируют на пять процентов, уточняет РИА Новости.

Напомним, что административный штраф за продажу сигарет и вейпов детям составит до двух миллионов рублей. Повторное нарушение правил продажи табачной и никотинсодержащей продукции в России повлечет штраф до 150 тысяч рублей.

К слову, первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила размещать на вейпах устрашающие изображения о вреде курения по аналогии с сигаретами. Лантратова считает, что такая мера позволит бороться с положительным образом электронных сигарет. По словам депутата, сейчас вейпы имеют стильную упаковку c красочным дизайном и изображениями, что лишь способствует популярности курения среди детей и молодежи.