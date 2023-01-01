Великобритания отказалась помогать Грузии

Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с властями страны на фоне реакции властей республики на антиправительственные беспорядки, заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми.

Лондон также ограничит оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями правительства партии "Грузинская мечта", пока "не будет остановлено движение в сторону от европейских демократических норм", уточняет ТАСС.

Ранее стало известно, что силовики задержали Представителя партии "Гирчи — больше свободы" Цотне Коберидзе во время протестов в Тбилиси. В марте 2023 года Коберидзе призывал молодых людей выходить на акции протестов против законопроекта об иноагентах. Также выяснилось, что в ночь на 7 декабря прошли массовые задержания на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Спецназ применил водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих.