Артисты Москонцерта встретились с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артисты культбригады Москонцерта - заслуженный артист России Ян Осин, Ольга Кузнецова, Татьяна Сорокина, Ирина Павлихина, Сергей Борзов посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дали концерт перед военнослужащими. Кузнецова сообщила, что они уже не в первый раз посещают и Единый пункт и зону спецоперации.

"Здесь, как и всегда, – все организовано. Для любого человека очень важно прийти и получить ряд услуг для того, чтобы быстро подписать контракт. Мы видим службы, которые работают в специальном режиме. Парней подготавливают, чтобы они были спокойны, когда они уходят в зону СВО. Ребята могут гордо нести знамя Победы", - убеждена солистка Москонцерта.

Также артисты исполнили несколько песен, чтобы поддержать ребят.

Отметим, что вместе с культбригадой Москонцерта Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетил участник СВО, подполковник Виктор Серебров. Он высоко оценил уровень организации на месте.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в Москве по адресу: улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Чтобы посетить его, следует записаться на портале mos.ru.

В России растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. После нападения ВСУ на курское приграничье ежедневно в приемные приходят сотни человек. Для подготовки бойцов созданы все условия. Выбрать профессию помогут специалисты. В пунктах отбора можно спросить совета у бойцов элитных подразделений.