Страдающая из-за слитых интимных фото Анна Асти получила поддержку с неожиданной стороны

На днях популярная певица Анна Асти (Asti) (настоящее тия Анна Дзюба) выступила с обращением к общественности. Она сообщила, что последние полгода переживает настоящий кошмар - преступники взломали ее телефон, украли интимные фотографии, предназначенные для супруга, и начали требовать огромные суммы денег в обмен на молчание.

Однако артистка отказала, и теперь интимные кадры "гуляют" по Сети. Анна попросила СМИ не тиражировать эту информацию и помочь ей в защите от того кошмара, в котором она живет уже шесть месяцев.

Неожиданно поддержку популярной певице оказала известная ведущая Лера Кудрявцева. В своем официальном телеграм-канале она прокомментировала скандал, который разразился вокруг исполнительницы. Для начала ведущая обратила внимание, что в последнее время паблики перестали лить грязь "про своих". А затем отметила, какая красивая фигура у Асти.

"Аня, забей и не переживай! Ты - красавица и умница!" - обратилась к страдающей артистке Лера Кудрявцева.