Москва находится в контакте со всеми группировками оппозиции. Главное о ситуации в Сирии

Сегодня в Дамаске относительно спокойно - открылись некоторые магазины. До этого автоматные очереди в городе не стихали трое суток. Днем повстанцы праздновали победу. Ночью - стреляли по нарушителям комендантского часа. Таким образом пытались остановить волну мародерства, которая захлестнула Дамаск. Разграблен главный офис Центрального банка Сирии. Президентский дворец, откуда вынесли всё: от бытовой техники до мебели. В резиденции Башара Асада тоже царит хаос.

Многие сирийцы действительно радуются произошедшему. Как и западные лидеры. Не говоря уже про либеральную прессу, которая пребывает в эйфории. Хотя и там все же проскакивают материалы на тему будущего Сирии, которое не выглядит таким уж безоблачным.

"Здесь у нас курдские силы на севере и северо-востоке. Тут повстанцы, которые теперь контролируют всю эту зеленую зону. Основу вооруженной сирийской оппозиции составляет группировка "Хаят Тахрир аш-Шан" (запрещена в России). Это бывшая часть Аль-Каиды (запрещена в России), и многие ее подразделения по-прежнему связаны с "Аль-Каидой" или Исламским государством (организация запрещена в России)", - отметил Седрик Лейтон, полковник армии США в отставке.

Лидера "Хаят Тахрир аш-Шан" западная пресса уже успела окрестить "прогрессивным джихадистом". Большую часть территории Сирии сейчас контролируют отряды именно этого движения. Включая столицу и крупнейшие сирийские города, которые были сданы правительственными войсками практически без боя.

"Что было удивительно, так это неспособность сирийской армии отразить наступление, а также скорость развития событий. Это было неожиданно", - признал Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана.

Пока одни праздновали, срывая портреты Башара Асада и снося памятники его отцу, другие пытались сбежать. Множество сирийцев устремилось к границе с Ливаном. Но она оказалась закрыта. Кто-то поехал в аэропорт. Однако все рейсы к тому моменту уже были отменены.

Аэропорт вооруженные отряды повстанцев оперативно берут под свой контроль. Как и телевидение, в эфире которого они объявили, что Дамаск пал. Сообщили также, что из тюрем выпускают всех заключенных, и вряд ли это добавит ситуации стабильности. Впрочем, лидеры сирийской оппозиции на нее все же рассчитывают, временно оставляя на своих постах прежних членов правительства. Включая премьер - министра Мухаммеда Гази аль-Джалали.

"Мы готовы сотрудничать с новым руководством и содействовать тому, в чем оно нуждается, чтобы различные правительственные документы могли передаваться беспрепятственно. И чтобы сохранить функционирование государства", - заявил он.

Президент Асад сложил с себя полномочия, сообщил российский МИД. Теперь уже бывший глава Арабской Республики с семьей находится в России, которая из гуманитарных соображений предоставила ему убежище. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва в контакте с представителями оппозиции.

На посольстве Сирии в Москве уже вывесили флаги оппозиции. А премьер-министр республики призвал повстанцев как можно скорее провести в стране выборы.