Мишустин рассказал о проекте по комплексной реабилитации детей с инвалидностью

Правительство до 2030 года продлит программу индивидуального развития отдельных регионов, об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
Каждый из 10 участников получит по 6 миллиардов рублей. Новый этап начнется с Чувашии, Адыгеи, Марий-Эл и Курганской области. Цель - эффективное использование уникального потенциала субъектов федерации.
Еще одной темой заседания стала поддержка агропромышленного комплекса. 330 миллионов рублей выделят ЛНР, ДНР и Запорожской области, льготы по оплате займов получат аграрии Белогородской, Курской и Брянской областей.
Обсудили и новый проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. За три года на эти цели предусмотрено более пяти с половиной миллиардов рублей.
"Правительство расширяет пилотный проект с использованием электронного сертификата по комплексной реабилитации и абилитации детей. Он сейчас у нас проходит в трех регионах: Свердловской, Тюменской и Рязанской областях. Его цель - помочь ребенку снизить количество ограничений, обеспечить большую самостоятельность в быту. Принято решение увеличить число участников этого проекта и распространить апробированные методы реабилитации по всей стране", - сообщил премьер.