В Москве подвели итоги масштабного ИТ-Марафона компании "Роснефть"

Одна голова - хорошо, а несколько десятков - лучше. В этом заключается принцип ИТ-Марафона "Роснефти": собрать вместе самых талантливых специалистов, поставить перед ними задачу и получить на выходе идеальное решение.

"Мы привлекли специалистов из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Питера, из многих научных центров, и все они участвовали в решении этой задачи. Это было очень интересное мероприятие, потому что все отстаивали свою точку зрения, в результате родилось несколько идей, которые аккумулировали общее решение", - рассказал Рафаил Газизов, главный инженер проекта ООО "РН-БашНИПИнефть".

Академический турнир - одно из соревнований ИТ-Марафона. Участники разрабатывали новые математические алгоритмы для интерпретации данных электрического каротажа - одного из самых распространенных методов исследования скважин. Лучшие результаты планируют применить в разработке программного комплекса "РН-ПЕТРОЛОГ".

"Мы не можем спуститься туда, посмотреть, что же у нас под землёй. Мы спускаем специальные приборы, которые записывают различные физические параметры пластов, фиксируют их, и выглядит это как кардиограмма", - объяснил Артем Мироненко, заместитель генерального директора "РН-БашНИПИнефть".

Создавали высокотехнологичные механизмы и писали алгоритмы участники еще одного соревнования ИТ-Марафона "Роснефти" - хакатона для программистов-робототехников. Их идеи применят в проектах компании, связанных с диагностикой нефтегазовой инфраструктуры.

"Сделали хорошего робота, написали хорошее программное обеспечение, наверное, он идеально выполнил свою задачу: объехал препятствия, обозначил рукометки, его можно проецировать на реальную задачу", - отметил участник хакатона.

Модель, созданную командой Самарского университета, жюри хакатона признало лучшей. Высока вероятность, что их разработка внесет свой вклад в достижение импортонезависимости нефтегазовой отрасли.

Третье соревнование ИТ-Марафона - "Лига геонавигации". В специализированном программном комплексе "РН-ГОРИЗОНТ+" нужно было на скорость и точность построить траектории скважин. Такой пригодится как будущим, так и настоящим геонавигаторам.