Дочь Успенской Татьяна Плаксина превратилась в женщину благодаря своим картинам

Единственная наследница Любови Успенской Татьяна Плаксина на все руки мастерица: она не только прекрасно поет, но еще и талантливо играет на рояле и рисует эффектные психоделические картины. Фотографии своих творений Татьяна регулярно выкладывает на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Подписчики неоднозначно относятся к этому творчеству Плаксиной: одни считают, что картины "мазней", навеянной запрещенными веществами, другие рассыпаются в комплиментах необычному взгляду художницы.

"Раньше я писала тяжелые для восприятия картины, они были более вымученными, сложными для восприятия. Я пыталась пробиться в закрытые двери искусства и находилась на этапе становления. А это новые работы из моей новой жизни. Я из девушки превратилась в женщину, и это стало моим исцелением, я вышла из мук становления бесконечного", - передал слова Плаксиной источник Super.

Также журналисты выяснили, что Татьяна продает свои картины. Ценник начинается от миллиона рублей. Поговаривают, что Плаксина намерена весной устроить выставку своих картин. Пока же полным ходом идет подготовка к этому мероприятию.

"Я получаю дух вознесения над тяжким бременем бытия. Подлинное искусство — это и есть вознесение. Они отражают мою реальность, это не что-то выдуманное или высосанное из пальца. Это то, через что я прохожу. Это преодоление, вознесение и сила, которая рождается из этого всего", - сообщила дочь Любови Успенской инсайдеру.