Боярского предложили на замену Хинштейну

Основным кандидатом на должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи является его первый зампред, депутат Сергей Боярский, сын прославленного актера, звезды фильмов о мушкетерах Михаила Боярского. Будет ли кандидатура согласована в дальнейшем, пока неизвестно. Во всяком случае Совет думы решил рекомендовать Боярского только в качестве врио председателя комитета.

"В начале заседания депутаты рассмотрят проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Хинштейна. По решению Совета Думы замещать должность председателя комитета по информационной политике информационным технологиям и связи будет Сергей Боярский", - сообщил РИА Новостям источник в Госдуме.

Напомним, 5 декабря президент Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. Алексей Смирнов, возглавлявший регион до этого, написал заявление о досрочном прекращении полномочий.