Заммэра Ракова: свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и Правительства Москвы

350 школьников, среди которых дети из семей участников СВО, победители и лауреаты художественных конкурсов и участники проектов в сфере искусства, первыми посетили праздничную елку Третьяковской галереи, организованную совместно с правительством Москвы, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Третьяковская галерея запускает серию новогодних елок, надеемся, что это станет традицией в наших стенах, первый эксклюзивный показ мы сделали для московских школьников. Новогодние елки в галерее организованы не только для детей, но и для взрослых, это возможность окунуться в праздничное настроение, насладиться искусством, которое объединяет поколения. Наша программа предлагает уникальное сочетание творческих, музыкальных, просветительских и игровых элементов в окружении шедевров из коллекции Третьяковской галереи", - рассказала первый заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

Кроме того, напомним, в столице запущена благотворительная акция "Добрая елка" в рамках проекта "Зима в Москве". Любой желающий может исполнить мечты детей, оставшихся без родителей, имеющих ограниченные возможности здоровья или живущих в малообеспеченных семьях. В этом году акция будет работать до 28 февраля. Волонтеры заранее собирают письма Деду Морозу от детей, а затем делят их на категории: книги, хобби, спорт, игрушки и так далее.