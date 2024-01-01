Rutube признали лучшим видеохостингом

Видеохостинг RUTUBE стал победителем в номинации "СМИ и массовые коммуникации" в рамках "Премии Рунета-2024". Об этом стало известно благодаря сообщению организаторов.

Торжественная церемония проходит в Москве в Третьяковской галерее и посвящена 30-летию российского сегмента Интернета. Будут вручены награды в 14 номинациях, среди которых "Государство и общество", "Экономика и бизнес", "Здоровье и отдых", "Наука, технологии и инновации", "Образование и кадры", "СМИ и массовые коммуникации", "Детский Рунет и семейные ценности", "Социальные проекты и благотворительность", "Подкасты и цифровой контент", "Культурные проекты", "30 лет домену .ru", "Город муз", "Информационная безопасность" и "Цифровая экономика". Кроме того, победители народного голосования получат особый приз в номинации "Автор горизонтального контента", напоминает ТАСС.

Напомним, что в начале сентября Пользователи в России пожаловались на проблемы в работе сервиса для просмотра видео Rutube. В телеграм-канале они объяснили это сильнейшей атакой.

Онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео Rutube был создан в 2006 году. Самые популярные форматы, представленные на платформе - развлекательные шоу, онлайн-трансляции, стриминговые эфиры ТВ-каналов, блоги, мастер-классы, телепередачи, кино и сериалы.