Барин приехал! В мире, где все равны, всё-таки есть те, кто других равнее. Прямо по Джорджу Оруэлу. Визит Дональда Трампа в Париж должен был продемонстрировать нерушимое единство западного клуба. Но вышло не очень. Все поняли, что приехал начальник. С новой метлой.

Дональд Трамп, которого подобострастно называют в западной прессе "новым хозяином мира", церемониться с союзниками и партнёрами не привык. Вызванный в Париж по делу Зеленский удостоился разговора, который длился 20 минут. На встречу пустили Эммануэля Макрона. Сеть откликнулась.

Никаких заявлений по итогам судьбоносного разговора не было. Трамп со свойственной ему прямотой заявил в интервью "Нью-Йорк Пост", что в сознании Зеленского произошел качественный сдвиг: "Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня".

Это действительно что-то новое. Недавно украинский гастролёр бегал по высоким кабинетам со своим "планом победы" над Россией. А тут… Собственно, ситуация лишний раз напомнила: как начальство скажет, так в Киеве и будут плясать. В соцсетях дали высокую оценку встрече Трампа с Зеленским.

Все ждали реакции Москвы. Кремль отреагировал. Сдержано. Дмитрий Песков напомнил - есть один нюанс: "Важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется".

Старый хитрован Байден, спотыкаясь, уходит с политической сцены. И какой порядок установит новое начальство, неизвестно. Поэтому начальство нужно слушать, ублажать и стараться не вызывать раздражения. А Собор Парижской Богоматери торжественно открыли после реставрации.

Только нет меж союзниками ни мира, ни христианского согласия: в действительности всё не так, как на самом деле.