Военный эксперт Коротченко прокомментировал ситуацию в Сирии

Какие группировки входят в состав вооружённой оппозиции? Кто из них действует в интересах других стран? Сохранится ли Сирия как единое государство? И какие шаги может предпринять Россия для защиты своих интересов в регионе?

Ситуацию в Сирии Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В Сирии достаточно разношёрстный конгломерат всевозможных оппозиционных группировок. Мы видим те силы, за которыми стоят американцы. И, конечно, мы понимаем, что сама ситуация в определенной степени модерировалась – видны усилия и британской разведки. Безусловно, ЦРУ", - отметил он.

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