Названы новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Прапорщик Зарина Коннова под постоянными обстрелами противника и разрывами кассетных боеприпасов оказывала неотложную помощь раненым бойцам, организовывала их эвакуацию и сопровождала в медицинские учреждения. Благодаря её смелым и решительным действиям были сохранены жизни российских военнослужащих.

Капитан Андрей Шеломенцев вместе со своим штурмовым подразделением в ходе выполнения боевых задач сломили сопротивление украинских боевиков, заняли вражеский опорный пункт на окраине посёлка и эвакуировали группу российских бойцов, попавших в окружение неонацистов.

Смелые и решительные действия капитана Шеломенцева и его подчиненных позволили спасти жизни нашим военнослужащим.