"И роды будут хорошие, и дети будут хорошие": Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил мнение, что приучать детей к музею надо "с утробы матери".

"Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж — тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие", - заявил Пиотровский в интервью телеканалу "Россия 24".

Он дал понять, что не против того, чтобы по залам музея бегали и шумели дети. Пиотровский признался, что для него было неожиданным прочитать множество комментариев в социальных сетях от посетителей, которые возмущались тому, что дети посещают Эрмитаж и шумят там.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, Михаил Пиотровский отмечает круглую дату. Ему исполнилось 80 лет. Накануне Владимир Путин наградил учёного Орденом за Заслуги перед Отечеством первой степени. Имя Пиотровского неразрывно связано с одним из главных музеев страны вот уже три десятка лет. Начинавшийся как дворцовое собрание живописи Екатерины Великой, за 260 лет Эрмитаж превратился в крупнейшую мировую коллекцию шедевров