Информация о ходе СВО. За прошедшие сутки экипажи оперативно-тактической авиации, артиллерийские расчеты и операторы ударных беспилотников нанесли сокрушительные удары по инфраструктуре военных аэродромов и железнодорожных узлов, по которым идет доставка западной техники ВСУ. Также поражены склады с горючим и скопление военной техники противника в 147 районах.

Надежную огневую поддержку пехоте на Ореховском направлении оказывают экипажи Т-72Б3. Получив координаты цели от воздушной разведки, танкисты выехали на закрытую огневую позицию и с расстояния пяти километров нанесли удар по укрепленному наблюдательному пункту националистов.

Боевые машины всегда впереди, чтобы с помощью противоминного трала обеспечить безопасный проход штурмовикам. На переднем крае работают прямой наводкой. В этот раз танкисты из Бурятии точным попаданием уничтожили опорный пункт боевиков.