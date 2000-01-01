"За стол и в постель - всегда вместе!": Ольга Кормухина раскрыла детали личной жизни

В этом году Ольга Кормухина отметила серебряную свадьбу. Уже 25 лет артистка состоит в браке с гитаристом группы "Парк Горького" Алексеем Беловым. Секрета из удачной семейной жизни певица не делает. В частности, отмечает артистка в новом интервью, им с мужем никогда не бывает скучно вместе. А еще им труднее быть врозь. Иногда Кормухина даже сопровождает Белова в рабочих поездках.

"Быть без него — это как быть без головы, наверное, без ног. Чего-то не хватает! Если мы ссоримся, я первая, несмотря на мой боевой характер, готова попросить прощения. Даже если я и права. Просто понимаю, что Лешка - единственный ребенок в семье и у него нет привычки уступать... К тому же моя бабушка учила: "Запомни! За стол и в постель - всегда вместе!" Вот и весь секрет, пожалуй", - рассказала Кормухина.

В 2000 году певица родила дочь Анатолию. Однако показывать единственную наследницу Ольга не стремится. Артистка объяснила это тем, что дочь сама не желает внимания и вообще предпочитает держаться вдали от камер. Шоу-бизнес ее совершенно не интересует. Она стала дизайнером одежды, сообщает "Мир новостей".

"Я против того, чтобы родители тащили детей куда-то. Моя цель - чтобы наша дочь нашла себя", - заключила артистка.