Ведущая шоу "Слабое звено" Мария Киселева сообщила о свадьбе, ради которой села на диету

Мария Киселева давно завершила профессиональную спортивную карьеру. Да и шоу "Слабое звено", которое сделало ее очень популярной, тоже осталось в прошлом. Однако Мария Киселева продолжает оставаться стройной и подтянутой красавицей. Сама бывшая спортсменка не делает секрета из того, как ей удается так хорошо выглядеть. При этом отмечает, что дело не в том, чтобы ограничивать себя в питании.

"Стараюсь много ходить пешком, катаюсь на велосипеде, плаваю. А уж если получается делать это в компании близких или друзей, получаю двойное удовольствие... На диете я сидела в последний раз, когда готовилась к замужеству, то есть очень давно. За питанием своим, конечно, слежу: стараюсь отдавать предпочтение здоровой и простой пище, хотя и пирожок или булочку, если очень хочется, могу себе позволить", - сообщила Киселева.

Дочери Марии - Дарья и Александра - до недавнего времени занимались спортом. Старшая профессионально увлекалась синхронным плаванием, младшая - фигурным катанием. Однако с недавних пор обе завязали со спортом. По словам Киселевой, они совместно приняли такое решение. Обидно ей не было.

"Как мама я была обязана поддержать их решение. Мы с дочками обсуждали всю плюсы и минусы того или иного выбора, но последнее слово было за ними. И, что для меня самое важное, о своем решении ни одна из них не пожалела... Даша учится на третьем курсе юридического университета, а Саша — в гимназии, параллельно посещая подготовительные курсы в МАрхИ", - рассказала бывшая спортсменка lady.mail.ru.