Сухум попросил Москву возобновить соцвыплаты в Абхазии

Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты в республике. И.о. премьер-министра Валерий Бганба обратился к главе российского правительства Михаилу Мишустину. Сухум также ждет, что Москва разморозит софинансирование заработных плат.

Социально-экономическая ситуация в Абхазии ухудшилась в начале декабря. Бюджетники перестали получать зарплату, без выплат остался и силовой блок. Возникли проблемы с вывозом главного экспортного товара — мандаринов. В правительстве признаются, что перспектив улучшения ситуации не видят.

Россия с сентября приостановила, а с ноября и вовсе прекратила все социальные выплаты, за исключением пенсий. Кроме того, с 1 ноября Абхазия закупает российскую электроэнергию по коммерческим ценам для того, чтобы частично покрыть энергодефицит, передает ТАСС. С 9 декабря введены новые графики отключения света, а с 10 по 17 декабря решено закрыть школы и детсады.