Украинские военные покидают позиции под Красноармейском. Подразделения ВСУ уходят, в частности, из поселка Шевченко, который был для них ключевым логистическим хабом, сообщили в силовых структурах.

Силовики подчеркивают: даже при сложном ландшафте этого населенного пункта и его логистической важности, у Киева не хватает сил, чтобы полноценно удерживать оборону. Уточняется, что через Шевченко шло вооружение и личный состав в Курахово, Угледар, Марьинку, Красногоровку, а также к границе с Запорожской областью, передает ТАСС.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, передовые подразделения ВС России возобновили наступление в районе Макеевки в ЛНР, а также Невского. Чтобы не допустить полноценного обеспечения украинских боевиков, российские военные в три раза увеличили интенсивность ударов по подразделениям ВСУ, дислоцированным в Петровском. В населенном пункте отмечена концентрация украинского вооружения, военной техники и личного состава.