Армия Украины готовит Херсон к наступлению российских войск

ВСУ готовят Херсон и все правобережные берега к противодействию российским военным.

Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, город обязательно будет освобожден и возвращен под контроль России.

"По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация", - сообщил он.

В настоящий момент украинская армия снимает войска с херсонского направления и перебрасывает их на курское. ВСУ не хватает сил даже на небольшие попытки переброски на левый берег.

"Поэтому говорить о том, что противник готовиться к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно", - заметил Сальдо.