Пожар на Коптевском рынке локализован на 400 "квадратах"

Пожар на Коптевском рынке в Москве локализован на площади 400 квадратных метров.

Сведений о пострадавших в МЧС не поступало. С места пожара эвакуировали 15 человек.

Пожар на Коптевском рынке начался рано утром 10 декабря в одном из павильонов. Огонь быстро распространился по строениям.

Установление обстоятельств пожара контролирует московская прокуратура. Назначены необходимые экспертизы.

От Старокоптевского переулка до Коптевской улицы перекрыто движение транспорта для беспрепятственного проезда спецтехники к месту пожара, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Водителей просят выбирать пути объезда.