Российские военные стремительно развивают наступление на Красноармейском направлении. Поступают сообщения, что неонацистов выбили из села Новотроицкое. Кроме того, наши бойцы приступили к штурму западных окраин Курахова. Мощный укрепрайон противника удалось обойти с севера, что значительно ускорило операцию по его окружению. Успехи - и на других участках фронта.

Запорожье, Ореховское направление. Экипажи танков Т-72Б3 новороссийских десантников бьют по укреплённому наблюдательному пункту ВСУ. Пробить блиндаж удалось не сразу.

Здесь, на линии боевого соприкосновения, танкисты оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям. Бьют и прямой наводкой и по координатам, полученным с беспилотников. Так уничтожают артиллерию, боевую технику, склады и прочее – с закрытых огневых позиций.

А это уже танкисты из Бурятии на другом направлении фронта – в ДНР, и уже другая модификация Т-72 Б3М – экипаж выдвинулся на передний край обороны ВСУ, нанёс мощный огневой удар и проложил путь штурмовикам. Для этого применили противоминный трал.

Следом за пехотой идёт артиллерия, а сапёрные подразделения разминируют территорию. Это тоже ДНР, но уже южная группировка войск. А подразделения группировки войск "Центр" разминируют недавно освобождённое Селидово.

Работают группами по три-четыре человека, проверяют дома, дороги, подъездные пути, на которые противник, несмотря на то, что отступил под натиском российских войск, продолжает сбрасывать противотанковые и противопехотные мины.

Даже на линии соприкосновения – обед по расписанию. Тыловые подразделения группировки войск "Запад" организовали доставку еды на беспилотниках. Готовят несколько часов по особой технологии, потом запечатывают в специальные реторт-пакеты. Еда хранится около года и не требует разогревания.

"Грады" группировки войск "Север" полетели по позициям ВСУ в Курской области. Залповым огнём – точечным, благодаря наводкам с беспилотников, бьют по местам сосредоточения техники и живой силы противника.