Небензя: Совбез ООН един в вопрос сохранения территориальной целостности Сирии

Совбез ООН един в вопросах сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения безопасности граждан и доставки гумпомощи. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя. Также на заседании, которое прошло в закрытом формате, обсудили агрессию Израиля против Арабской республики. ЦАХАЛ за последние 2 дня нанёс более 250 авиаударов по Сирии. Израильские войска захватили Голанские высоты и, по данным СМИ, продвигаются в сторону Дамаска.

В разных районах Сирии всю ночь звучали взрывы. Израиль нанес массированные удары по военных объектам. В порту Латакии израильская авиация поразила корабли и катера сирийских ВМС, а также расположенный рядом комплекс ПВО. Кроме того, были атакованы склады вооружений в городе Адра недалеко от Дамаска. А на крупнейших авиабазах страны уничтожены десятки самолетов и вертолетов. Свои действия Израиль объясняет тем, что не хочет допустить, чтобы оружие и техника сирийской армии оказались в руках повстанцев.

Однако, чем дальше, тем все больше действия ЦАХАЛ стали напоминать не превентивные меры, а полномасштабное вторжение. Утром израильские танки были замечены уже всего в 20 километрах от Дамаска. Также Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся израильскими. В этой связи российский постпред в ООН отметил, что слова премьера вызывают вопросы.

"Мы слышим противоречивые сообщения, поступающие из Израиля. Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются неотъемлемой частью Израиля. Но сейчас мы не понимаем, какую именно часть Голанских высот он считает неотъемлемой частью Израиля, при этом нарушая буферную зону", - отметил Василий Небензя.

Василий Небензя принял участие в закрытых консультациях Совбеза ООН по Сирии, которые были организованы по инициативе России.

"Все были застигнуты событиями врасплох, все, включая членов Совета Безопасности. Так что мы должны ждать, наблюдать и анализировать ситуацию. Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения", - сказал Василий Небензя.

Также российский постпред отметил, что статус запрещенной в нашей стране террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая возглавляет повстанцев в Сирии, является проблемой. При этом Василий Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о ее лидере аль-Джулиани в обмен на 10 миллионов долларов, которые Вашингтон обещал за сведения о его местонахождении. Впрочем, сам Джулиани и не думает скрываться. Кадры его встречи с премьер-министром Сирии распространяют мировые информагентства.

А в Сайеднайе к северу от Дамаска собрались тысячи людей в надежде найти родственников, которые находились в местной тюрьме и были выпущены с приходом повстанцев. Запад и сирийская оппозиция называют заключенных узниками режима. Однако многие из них на самом деле были боевиками, участниками террористических группировок. А теперь, возможно, будут вершить историю страны.

И в том числе поэтому вопрос, что теперь ждет сирийское общество, остается открытым. Эксперты уже говорят о новой волне беженцев. И Европа, которая еще накануне так дружно поддерживала переворот в Сирии, уже готовит контрмеры. Накануне Дания и Норвегия приостановили рассмотрение заявлений о предоставлении убежища. Позднее их примеру последовала Швеция.