Болгария и Румыния станут полноценными членами Шенгенской зоны спустя 17 лет после присоединения к соглашению. Ожидается, что об этом объявят в четверг на заседании Совета министров внутренних дел ЕС в Брюсселе.

Обе страны вступили в Евросоюз в 2007-м. Предполагалось, что вскоре снимут и погранконтроль на границах с другими странами объединения. В итоге процесс затянулся почти на два десятилетия.

Только в марте текущего года Болгарии и Румынии предоставили "частичный Шенген" - то есть отменили ограничения на водном и воздушном транспорте, но оставили на наземном. Полноценное присоединение блокировала Австрия. Она боялась притока нелегалов из этих государств.

Но теперь Вена передумала и готова снять вето. Решение объяснили тем, что попыток незаконно пересечь границу стало меньше благодаря жесткой миграционной политике ЕС.