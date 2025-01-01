Обновленная 1000-рублевая купюра будет выпущена ближе к концу 2025 года

Свыше 300 тысяч россиян уже приняли участие в народном голосовании за символ для новой тысячерублевой купюры. Напомним, старт конкурсу, который проходит на сайте Центробанка, был дан в конце ноября.

На выбор представлены 25 вариантов - культурные и исторические достопримечательности, объекты инфраструктуры из разных регионов Поволжья. Среди них: Саратовский автомобильный мост, памятник Салавату Юлаеву в Уфе, пушкинский Музей - заповедник в Болдине.

Есть и другие знаковые символы. Так, на данный момент в голосовании лидирует мчащийся по Волге теплоход "Метеор". Итоги конкурса подведут 12 декабря, после чего к работе подключатся художники. А в массовый оборот купюра выйдет в конце следующего года.