В Москве наградили победителей осеннего кубка инженерного чемпионата CASE-IN

Создать уникальные изобретения, научиться работать в команде и получить новые возможности для трудоустройства. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE – IN.

Его проводят при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". В течение трех месяцев команды студентов, школьников и молодых специалистов разрабатывали инженерные проекты, которые в будущем помогут укрепить российскую промышленность. Победителям вручили награды.