Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ильяса Шайхелмарданова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о семилетнем Ильясе Шайхелмарданове из Удмуртии. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Страшный диагноз поставили три года назад. Тогда после тяжелейшего лечения Ильяса удалось вывести в ремиссию. Но, увы, рак вернулся. Сейчас ребёнку требуется срочная трансплантация костного мозга. Но прежде необходимо пройти курс лечения специальным иммунопрепаратом, который поможет закрепить результат противорецидивной химиотерапии. Его стоимость - больше полутора миллионов рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Ильяса. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

У семилетнего Ильяса сейчас главная опора - мама. Под её ласковый голос мальчик представляет себе сказочные миры, где сам он - счастлив и здоров. Где нет уколов и химиотерапии. И никто не знает страшного слова "рецидив".

Мама всё это слышать без слёз не может. Её любимый сын - красивый, сероглазый, добрый мальчик - несколько лет назад смог победить болезнь. Страшный диагноз Ильясу поставили в 3 с половиной года. Тогда ребёнок был постоянно уставшим, вялым, появились синяки по всему телу.

"Вот если мы идем куда-то прогуляться просто, он говорит: "Мама, я устал." Ну синяки-синяки, мы раньше ведь все так бегали. Падали, и ничего такого не было. А, оказывается, это именно признак того, что что-то в организме не так. И вот мы прошли, выдержали эту поддержку год, вышли в ремиссии и 2,5 года, как бы, ну, жили и радовались", - рассказала Любовь Шайхелмарданова, мама Ильяса.

Ильяс наконец-то начал жить, как обычный ребенок: пошёл в детский сад, увлёкся роботами. Но, увы, счастье длилось недолго: очередное обследование показало - болезнь вернулась.

"Рецидив - это еще хуже. Но ты уже знаешь - что это, хотя бы. Но всё равно страшно от неизвестности", - говорит мама Ильяса.

И снова - больничные палаты, консилиумы врачей, курсы химиотерапии. С любимым папой Ильяс уже и забыл, когда виделся. Общается лишь по телефону. В разговоре - ни слова о лечении. Чтобы никого не расстраивать.

На самом деле, ребёнок сейчас борется с последствиями химиотерапии. Весь рот - в болезненных язвах. Ильяс даже толком поесть не может. "Когда идет блок химии, конечно, ему очень трудно кушать и глотать. То есть ребенок отказывается от пищи, абсолютно от любой, не то что от твердой, но даже от жидкой", - говорит мама Ильяса.

Ильяс немногословен. Будто всё время подбирает слова, чтобы сказать главное: "Помогите!" Спасти жизнь ребёнка может только пересадка костного мозга. Но прежде необходимо закрепить результат противорецидивной химиотерапии и вывести мальчика в ремиссию.

Для этого срочно требуется специальный иммуннопрепарат. Стоит он очень дорого, более полутора миллионов рублей. Мама постоянно плачет: "Я хочу обратиться к неравнодушным людям - за помощью в лечении моего ребенка Ильяса, потому что для нас это - непосильная сумма. Нам просто эту сумму не собрать, а я очень хочу увидеть своего ребенка здоровым".

Ильяс знает, что у его многодетной семьи таких денег нет. Есть только очень сильное желание самого мальчика - жить. "Это я всё вытерплю. И всё хорошо будет. Я смогу победить свою болезнь", - говорит он.

Когда становится немного легче, Ильяс рисует. Ребёнок верит: благодаря добрым людям произойдёт новогоднее чудо. Он сможет вырваться из больничных стен и наконец-то вернуться здоровым – домой.

Ещё раз напомним - времени у Ильяса очень мало. Без необходимого лечения ребёнок не выживет. Ваша помощь требуется прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ильяса Шайхелмарданова, программа 2171