Удары ВС России повредили объекты инфраструктуры в Запорожской области

Несколько сотен взрывов прогремело за минувшие сутки в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как сообщил глава украинской Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в регионе повреждены объекты инфраструктуры.

Федоров уточнил в Telegram-канале, что в течение суток прогремело 313 взрывов. Какие именно объекты поражены ударами российской армии, глава администрации не уточнил.

Днем ранее сообщалось о повреждении промышленного предприятия и объекта инфраструктуры в Днепропетровской области. Пострадавших среди мирных жителей не было. Кроме того, о повреждении объекта энергетической инфраструктуры заявили власти Ровенской области.