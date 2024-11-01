Центробанк назвал две причины резкого падения рубля в ноябре

Центробанк назвал две причины резкого ослабления рубля в ноябре. Выводы регулятора опубликованы в "Обзоре рисков финансовых рынков".

По данным Банка России, рубль в ноябре резко подешевел по отношению к иностранным валютам – на 11% к доллару и на 8,4% к юаню. Это объясняется, в первую очередь, новыми санкциями США. Ограничения затронули преимущественно финансовый сектор и инфраструктуру международных расчетов, что отразилось на сроках поступления экспортной выручки, говорится в отчете.

Кроме того, на динамику рубля также оказали влияние покупки валюты рядом нефинансовых компаний для погашения валютных обязательств. В результате чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре снизились на 23% относительно октября и составили 8 млрд долларов.

В Центробанке напомнили, что регулятор для снижения волатильности и стабилизации ситуации на валютном рынке приостановил покупку валюты до конца 2024 года. Тем не менее, операции по продаже валюты продолжатся. По данным ЦБ, суммарный объем ежедневных продаж составит 8,4 млрд рублей в день.