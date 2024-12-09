Израильские танки подошли вплотную к Дамаску

Израиль в ночь на вторник нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом сообщает ряд арабских телеканалов.

По данным сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, ЦАХАЛ нанес более 100 ударов по различным военным объектам в нескольких районах Сирии, в том числе по Научно-исследовательскому центру в районе Барза в Дамаска. Как сообщают источники телеканала Al Arabiya, в результате ударов ВВС Израиля уничтожены инфраструктура и десятки вертолетов и истребителей.

Ракетные и авиаудары пришлись по военному аэропорту Меззе и вертолетному аэродрому Акраба под Дамаском, а также по батальону ПВО сирийской армии в районе Маалула.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам сирийской армии в провинции Латакия, в том числе по одноименному танку. Всего 8 и 9 декабря, по данным телеканала Al Mayadeen, ЦАХАЛ атаковала более 150 объектов армии Сирии.

Кроме того, как передает корреспондент телеканала, армия Израиля захватили всю бывшую буферную зону Голанских высот и продвинулись вглубь Сирии, дойдя до населенных пунктов в предместье Дамаска. Израильские танки уже прошли город Эль-Кунейтра, расположенный всего в 50 километрах от сирийской столицы, и продолжили движение в сторону города. Сейчас бронетехника находится на расстоянии около 20 километров от Дамаска.