В планах Запада – война с Россией до последнего украинца, создание условий для "цветной революции". Когда закончатся украинцы, заставят сражаться граждан стран ЕС, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать Москве затяжную борьбу на истощение. Цель - раскол российского общества и "цветная революция". После украинцев на борьбу со "страшным русским медведем" заставят выйти прибалтов, восточноевропейцев и немцев: необходимые технологии промывки мозгов населению и давления на местные элиты у глобалистов имеются, подчеркнул глава СВР.

Однако все попытки раскачать ситуацию в России безуспешны. Россияне осознают, что это борьба не с киевской хунтой, а с коллективным Западом. Цена этого противостояния - свобода и суверенитет страны, сказал Нарышкин в интервью журналу "Разведчик".