Концерты жены Меладзе в Европе оказались никому не нужны

Альбина Джанабаева, вдохновившись европейским туром своего мужа – Валерия Меладзе, – захотела подзаработать перед Новым годом и прокатиться по городам Старого света с концертами. Однако внезапно оказалось, что выступления бывшей солистки "ВИА Гры" оказались там никому не интересны.

Джанабаева планировала выступить 14 декабря в испанском городке Аликанте. Цены на билеты стартовали от 59 евро, это около шести тысяч рублей. Как пишет SHOT, афиша появилась всего неделю назад, а уже сейчас информация о концерте пропала. Как утверждает телеграм-канал со ссылкой на организаторов концерта, им пришлось отменить выступление Альбины Джанабаевой из-за крайне низкого спроса на билеты.

Из-за провала в Аликанте на стопе оказались и другие концерты в рамках гастрольного тура супруги Валерия Меладзе.

Билеты на концерт Альбины Джанабаевой продавились через портал Best Events Europe. Сейчас сайт выдает ошибку 404 при попытке зайти на посвященную выступлению жены Меладзе страницу, проверил "ТВ Центр".