Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО).

Наши военные перехватили стратегическую инициативу на всех участках фронта, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. В то же время ВСУ терпят поражение на поле боя.

"ВСУ находятся на грани развала, а режим президента Украины Владимира Зеленского полностью утратил легитимность", - сообщил он в интервью российскому журналу "Разведчик".

Ранее Нарышкин заявил, что страны Запада планируют заставить европейцев воевать с Россией. Стратегический расчет в украинском кризисе предельно ясен: навязать Москве затяжную борьбу, расколоть российское общество и спровоцировать "цветную революцию".