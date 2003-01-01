ФСБ задержала готовившего теракт жителя Нижнего Новгорода

Россиянина с гражданством ФРГ задержали сотрудники Федеральной службы безопасности в Нижнем Новгороде. Злоумышленник планировал подрыв железнодорожных путей.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, задержанный - гражданин России и Германии 2003 года рождения. При обыске по месту жительства подозреваемого обнаружено самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Кроме того, нашлась и переписка с представителем украинских спецслужб.

Задержанный признался, что в ноябре 2024 года готовил диверсию на участке железнодорожного полотна в Нижнем Новгороде. Он намеревался использовать заготовленное СВУ. Украинским куратором подозреваемому было обещано денежное вознаграждение.