Киев признал способность России производить 300 "Орешников" в год

Новейшая российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" способна наносить удары по силам Западного блока на всей территории Европы. Также она может достигать целей в глубине Тихого океана и Арктики, определили эксперты американского издания Military Watch Magazine.

Военные аналитики отмечают, что эти ракеты стали первыми разработками подобного типа в России с 1980-х годов. По их подсчетам, российский ВПК может производить по 25 "Орешников" ежемесячно, что эквивалентно 300 ракетам в год.

Издание приводит оценку Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины. Отмечается, что "Орешник" сочетает в себе дальность полета около 4000 километров со способностью нести несколько независимо перенацеливаемых боеголовок. Эти качества делают ракету эффективным средством противодействия гораздо более крупным силам НАТО. Президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что Москва планирует поставить эти ракеты соседней Белоруссии.