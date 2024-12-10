Поезд снес насмерть двух стюардесс "Уральских авиалиний"

Две стюардессы авиакомпании "Уральские авиалинии" погибли под поездом в Москве.

Трагедия произошла утром в воскресенье, 8 декабря возле платформы Нагатинская Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). 19-летняя Диана и 20-летняя Агата шли вдоль путей. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но девушки не успели отойти.

"Немыслимая трагедия. Девушки погибли в нерабочее время, находились там по своим делам, были не в форменной одежде", - сообщил пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

При этом telegram-канал "Авиаторщина" пишет, что обе девушки направлялись в аэропорт "Домодедово" на работу. Они намеревались запрыгнуть в приближающийся поезд, чтобы проехать без билета, утверждает источник РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".