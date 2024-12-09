Раскрыто содержание беседы Зеленского с Трампом в Париже

Раскрыто содержание беседы Владимира Зеленского с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Как заявил украинский лидер, он настаивал на гарантиях безопасности для Украины.

По данным агентства Bloomberg, Зеленский заявил, что увеличил вероятность заморозки украинского конфликта. Он утверждал, что Украина может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Кроме того, он обозначил цель Киева - получить приглашение вступить в НАТО. А также допустил присутствие западных войск на территории Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон организовал встречу Трампа и Зеленского во французской столице. Лидеры собрались на открытие собора Парижской Богоматери. Отмечено весьма холодное отношение Трампа к украинскому лидеру.