НАК сообщил о нейтрализации трех десятков бандитов в 2024 году

Силы правопорядка в 2024 году пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято более 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств, сообщил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

Как сказано в сообщении информационного центра НАК, в течение года нейтрализовано 38 бандитов. Еще более 1,7 тысячи бандитов и их пособников задержаны. Бортников отметил, что за последнее время предотвращено несколько преступлений террористической направленности на объектах образования. Их готовили члены ячеек международных террористических организаций, в частности, в Москве, Крыму, Ингушетии и Тверской области.

Директор ФСБ провел совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба. На нем подвели итоги работы в 2024 году. Участники также определили приоритетные направления деятельности на будущий год.