В Подмосковье выясняют причины взрыва на складе в поселке Лесной

В Пушкинском городском округе следователи выясняют причины взрыва на складе в посёлке Лесной. ЧП произошло накануне днём в арендуемом помещении на втором этаже.

В здании начался пожар и обрушились стены. Под завалами оказалось несколько человек. Их тела извлекли в ходе поисково-спасательных работ.

По предварительным данным, взрыв произошёл во время изготовления пиротехнических изделий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств.