Жители дома в Москве жалуются на соседку, которая заперла в квартире 20 котов

Кошачье дело! Коптевский районный суд рассмотрит иск о выселении из квартиры двадцати котов. Столько животных поселила у себя москвичка, но должным уходом за ними себя обременять не стала. В итоге зловоние пропитало подъезд, а концентрация аммиака превысила допустимые нормы - в 27 с половиной раз. Но это ещё не все беды от нерадивой хозяйки.

От запаха в этом доме слезятся глаза и першит в горле, а уже через минуту начинает кружится голова. Источник проблемы - квартира, полная кошек, с хозяевами которой местные жители ведут борьбу уже более 10 лет.

В каком состоянии сейчас квартира, можно только гадать, учитывая, что находится невыносимо даже на соседних от нее этажах. А сколько внутри животных, точно не знает никто.

Жильцы дома предлагали владельцам свою помощь и были готовы сами заняться расселением котов. Тогда для объявления в интернете удалось уговорить хозяйку показать животных и сделать фотографии. На них два взрослых истощенных кота, у них взъерошенная и грязная шерсть. У одного - явные проблемы со зрением. И это при всей любви кошачьих к чистоте. Некоторые, правда, утверждают, что квартиру стараются убирать, хоть и безуспешно, и почему-то всегда ночью.

Дом уже буквально пропитан кошачьими отходами. И это лично испытала на себе соседка Мария, которую летом затопила злополучная квартира. Тогда с потолка на кухне капала вовсе не вода.

В итоге от свежего ремонта, который был сделан всего за полгода до затопления, не осталось ничего, и даже потолок пришлось демонтировать. И все это, чтобы избавится от ужасного запаха. Но даже в такой ситуации остаются те, кто хозяев квартиры с кошками защищает.

Анализ проб воздуха показал превышение концентрации аммиака в 27,5 раз. Это равносильно тому, как дышать над постоянно открытой банкой с нашатырным спиртом.

Дальше терпеть жители не в состоянии. Они надеются, что вмешательство органов правопорядка позволит им наконец дышать чистым воздухом.