Московская молодежная антарктическая экспедиция продлится до конца недели

Чтобы попасть в "Москву", теперь стоит добраться до Южного Полюса. Перелёт, конечно, неблизкий - через Кейптаун. Зато плотность населения здесь не такая, как в мегаполисе - всего 13 юных человек на 14 миллионов квадратных километров. И условия жизни почти такие же комфортные. Температура воздуха всего минус 5 - 10 градусов.

А еще здесь новое просторное жилье с двумя спальнями, кухней, столовой, лекционным залом, лабораторией и офисом. Всё это - уникальная сезонная станция "Москва", с солнечными батареями, собственным генератором и спутниковой связью. За комфортом внутри модуля следит специальный сервер. Обитатели станции - лучшие столичные школьники и студенты колледжей, попавшие сюда в рамках Московской молодежной антарктической экспедиции.

Отбор участников был строгим. Начали с Антарктического диктанта, который писали 32 тысячи претендентов. Затем - приключенческая гонка, молодежный форум и конкурсы профмастерства. В финале - учебно-тренировочные сборы, определившие 13 самых подготовленных. Всё-таки в условиях вечной мерзлоты времени на раздумья нет. Сидеть на месте не приходится.

Ребята выполняют ряд важнейших исследований: экологический мониторинг состояния атмосферы, изучение состояния льда и снега на наличие загрязнений, в том числе микропластиком. Плюс, наблюдения за китами и подъем на вершины. Всё это курируют профильные научные центры. Первые результаты уже есть.

"Мы встретили два вида водорослей, которые будем изучать чуть позже - под микроскопом", - отметил Иван Смирнов, победитель конкурса "Педагоги года Москвы", руководитель исследовательских экспедиций в Арктике и Антарктике, кандидат биологических наук.

Работы - масса, дневники будут заполнены до последней страницы. Московская молодежная антарктическая экспедиция продлится до конца этой недели. Дети счастливы и используют каждую минуту.

Юные исследователи точно знают: их опыт будет полезным, а экспедиция - незабываемой.