В Театре Роста поставили спектакль "Фрёкен Сталь и горе-грабители"

Новогодний подарок для всей семьи подготовили в Театре Роста. Там поставили спектакль "Фрёкен Сталь и горе-грабители" по мотивам сказок шведского писателя Яна Экхольма.

На сцене разворачивается музыкальная история о захватывающих расследованиях, которые ведёт бывшая учительница. Теперь эта умная дама - лучший детектив в городе, способный разгадать любую головоломку.

Она трогательна и находчива, часто попадает в комические ситуации, но виртуозно из них выходит. Текст шведского сказочника, наполненный юмором, превратился в гротеск.