Песков назвал уход Асада его личным решением

В Кремле прокомментировали уход Башара Асада с поста президента Сирии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это его личное решение.

По словам представителя Кремля, сейчас время анализа происходящих в Сирии событий. Пока сложно предугадать, что последует за этим периодом неопределенности

Песков заверил, что Москва продолжает диалог со всеми странами на Ближнем Востоке, многие интересы с ними пересекаются.

В минувшие выходные власть в Сирии перешла в руки боевиков, захвативших все госучреждения в Дамаске и других крупных городах страны. Террористы, называющие себя оппозицией, не дошли до городов на побережье, где находятся российские военные базы.

Башар Асад покинул Сирию. Сейчас он находится в Москве, Россия предоставила ему политическое убежище. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина пока нет в планах встреч с бывшим сирийским президентом.